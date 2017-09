Jorge Valdivia critica a Osses: “Debemos tener todos el mismo trato”

El volante de Colo Colo está molesto por la denuncia que se le hizo en su contra tras la amarilla que le mostró Eduardo Gamboa.

Jorge Valdivia está molesto y así lo confesó este sábado. Sus dardos van dirigidos principalmente contra Enrique Osses, presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP.

Su molestia se origina en que quiere que el ex árbitro explique las razones de la denuncia en su contra, por sus palabras sobre Eduardo Gamboa. y que a su juicio fueron mal interpretadas.

“Decir que fue una estupidez lo de la tarjeta amarilla no quiere decir que yo haya dicho que Gamboa es un estúpido. En ningún momento lo dije así. También siento que el presidente de los árbitros, Enrique Osses, lo entendió de otra manera muy distinta“, dijo el volante de Colo Colo en entrevista con La Tercera.

“Me gustaría que así como Enrique Osses me denunció, él explicara por qué hace la denuncia contra mí y no contra otros jugadores que también criticaron el arbitraje. Y resalto que yo no critiqué el arbitraje, solamente dije que la tarjeta amarilla que el árbitro me había puesto era una estupidez“, agregó.

Por lo mismo, comparó el trato que recibe él con el resto de los clubes. “Si hay o no hay persecución, lo debe responder la persona que hace las denuncias constantes contra Colo Colo. Debemos tener todos el mismo trato. Si a Colo Colo Colo hay que sancionarle algo, al resto también. Ojalá que sea una falsa apreciación nuestra lo de que se está citando a Colo Colo“, cerró al respecto.