Pareja de Katherine Orellana: “Sabe que yo la amo”

En redes sociales, se ganó solo elogios por la manera en demostrar su amor hacia su pareja.

Katherine Orellana fue arrestada por Carabineros luego de ser denunciada por violencia intrafamiliar. Esto porque golpeó a su pareja tras estar en estado de ebriedad.

El afectado estuvo en Primer Plano de Chilevisión y aseguró que comenzó a sufrir golpes luego de botar el trago de su pareja, quien ya estaba en estado de ebriedad. “me afecta demasiado lo que está pasando. Yo a veces me hago el fuerte, me duele el tema. Yo me río a veces de la situación, mis amigos me molestan”.

“Esto no es algo que sea fácil de manejar. La Kathy sabe que yo la amo, que la he apoyado en todo, he tratado de ayudarla lo mas que puedo, ella sabe que nunca la voy a dejar sola, que siempre va a tener mi apoyo para todo”, agregó.

La víctima, de todas maneras argumentó que la denunció con un único objetivo: Ayudarla.“Si yo no hubiera llamado a los papás, a los hermanos, no hubiera hecho la denuncia, ella todavía estaría -yo creo- sin asumir la enfermedad que tiene. Esto la ayudó a que ella se diera cuenta del problema que tiene, que asumiera que estaba cometiendo errores, que estaba perdiendo a su hijo, a mí y a toda su familia”, concluyó.