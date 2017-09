Sergio Fabián Vásquez aseguró que rechazó oferta del PSG para continuar en la UC

“Había encontrado un lugar donde mi familia y yo queríamos estar”, aseguró.

Los hinchas de Universidad Católica recuerdan con mucho cariño a Sergio Fabián Vásquez, luego de ser figura del club en la década del noventa. Este sábado, los seguidores de la franja se enteraron de un nuevo capítulo de la vida del jugador, quien fue entrevistado por El Mercurio.

Esto porque el ex seleccionado argentino recibió una oferta para jugar en el PSG y la rechazó para vestir la camiseta de los cruzados. “Antes de venir a Chile me quiso Boca Juniors: dije no, porque quería jugar la Copa. Y cuando estaba en Chile me volvieron a buscar de Boca, también de River Plate y del París Saint Germain y les dije ‘no, quiero seguir en la UC’. Había encontrado un lugar donde mi familia y yo queríamos estar“, dijo en el matutino.

El jugador aseguró que en aquel tiempo Alfonso Swett, presidente del club, le dijo que era imprescindible para que el equipo ganara la Copa Libertadores. “Estaba en Rosario Central, nunca había jugado la Copa Libertadores. Llega Sweet y me dice ‘quiero salir campeón de la Copa y uno de los pilares tienes que ser vos ‘. Lo quedé mirando, sorprendido, y le dije ‘bueno, está bien’. Y seguimos hablando. Me empezó a contar lo que quería hacer, cómo lo quería hacer. Me entró por el corazón. Antes se miraba más el tema deportivo que el tema monetario“, concluyó.