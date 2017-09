Ricardo Lagos se muestra molesto por supuesto pacto de silencio suyo en Informe Valech

El ex presidente se mostró molesto ante acusaciones.

La presidente Michelle Bachelet señaló que se discutirá el proyecto que pretende levantar el pacto de silencio de la comisión Valech 1, en el que según la mandataria se bloquea la justicia y no da a conocer la información que contiene el documento.

Esta comisión se realizó durante el gobierno de Ricardo Lagos quien se mostró dolido y molesto por las acusaciones de un supuesto “Pacto de Silencio” y en conversación con La Tercera señaló que el dejar en reservado era para proteger la identidad de aquellas personas que sufrieron torturas durante la dictadura.

“Era muy violento. Las personas relataban su tortura y cuando les preguntaban qué es lo que quería su torturador que contaran, respondían ‘que delatara a mis compañeros, y lo hice, no pude más’. U otro caso de una persona que en la ignorancia profunda, porque no tenía qué decir, nombró a cualquier persona. Y qué decir de aquel que delató a dos y murieron después. Ese es el drama que está en el Informe Valech; cuando se llega a un tipo de tortura que el ser humano no es capaz de resistir“, contó.

Y además comentó que “me duele que no se reconozca la valentía de los 35 mil chilenos que fueron a declarar, de los cuales quedaron 29 mil casos en la Comisión Valech I. De esos, 66% corresponde al período que está entre el 11 de septiembre y el 30 de diciembre del 73. En la Valech II, de los 30 y tantos mil se recogieron solo nueve mil. Lo que me duele es que algunos injurien, porque para mí es una injuria decir ‘este señor hizo un pacto de silencio”