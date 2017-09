Charles Aránguiz tras gol en el Leverkusen: “Son jugadas que normalmente tienes que terminarlas”

El volante del Bayer Leverkusen fue la gran figura del triunfo ante el Friburgo por la Bundesliga.

Uno de los mejores goles de su carrera anotó Charles Aránguiz este domingo en la victoria por cuatro a cero ante el Friburgo. El seleccionado chileno agarró un balón desde fuera del área y la clavó en un ángulo.

Al terminar el compromiso, el volante analizó el partido y su conquista. “Son jugadas que normalmente tienes que terminarlas, me quedó ahí, le pegué y salió un gol, así que feliz porque ganamos. Obtuvimos un buen resultado, jugamos bien y eso te da confianza en una liga que es tan dura”, dijo el Príncipe.

Con respecto a lo difícil que lo ha pasado en Alemania, tras periodos de bastante irregularidad, por lesiones, el ex Universidad de Chile aseguró que “no me gusta usarlo de excusa, pero desde que llegué acá he tenido que remar mucho, pero ahora me siento más adaptado al grupo y eso me hace estar mejor”, sostuvo.

Sobre las Fiestas Patrias, Charles se mostró muy emocionado, con nostalgia al recordar la distancia que lo separa en estos momentos con su familia y sus amigos en Chile. “Es mejor no hablar, porque son fiestas en las que uno quisiera estar allá. Compartir con los amigos y la familia, aquí yo no hablo con ellos hasta la semana”, concluyó.