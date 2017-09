Sebastián Piñera critica a Guillier por Tedeum Ecuménico: “Miente y respira por la herida”

El presidenciable de Chile Vamos aseguró que el periodista miente y que habla desde el resentimiento.

Como un montaje. Así fue como describió el candidato de la centro izquierda, Alejandro Guillier, la ovación que recibió Sebastián Piñera en el Tedeum Evangélico.

“Tenía todo montado para que lo aplaudieran, para que lo ovacionaran (…) Me imagino que no le resultó la fiesta en la Catedral, por eso no va“, afirmó este sábado el presidenciable del pacto “Fuerza de la mayoría”.

Sin embargo, inmediatamente encontró respuesta desde el abanderado de Chile Vamos, Sebastián Piñera, luego que confirmara que no asistirá al Tedeum Ecuménico. Y arremetió desde las redes sociales a su contrincante.

“Guillier miente y respira por la herida. No iré al Tedeum porque pasaré las Fiestas Patrias con mi familia“, aseguró de centroderecha. Según expuso, prefiere pasar estos días de fiestas con sus nietos.