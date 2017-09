Luis Jara tras su operación en las cuerdas vocales: “Estoy cantando como Freddie Mercury”

El cantautor aseguró que estaba en un proceso de baja inspiración.

El próximo 25 de octubre, Luis Jara presenta su nuevo disco, “Enamorado”, luego de la operación que sufrió a las cuerdas vocales tras la aparición de tumores.

Este nuevo trabajo combina nuevos estilos para el músico, en donde incluso experimenta reggaetón junto al dúo nacional 330 AM, compuesto por los hermanos César y Daniel Morales. “En medio de la noticia de mis tumores en las cuerdas vocales, los muchachos de 330 AM me llamaron producto de una intuición, de un presentimiento“, explicó el animador a La Tercera.

Sobre su relación con estos músicos, Jara agradeció el gesto. “No estaba bien anímicamente, no estaba para nada inspirado, pero ellos creían que yo podía cantar algo nuevo. Yo pensaba que ellos estaban locos. Finalmente pusieron la canción y me quedé como pocas veces con una sensación de algo mágico“, reveló.

Pero lo más curioso de todo, es que “Lucho” aseguró tener un registro vocal con mayor categoría. “¡A veces siento que estoy cantando como Freddie Mercury!”, concluyó.