Felipe Kast emplazó a Guiller a entregar información sobre los atentados en La Araucanía

A propósito de las declaraciones del periodista en ‘La Gran Mañana Interactiva’ de Radio Agricultura…

Una dura respuesta tuvieron de parte de Felipe Kast las declaraciones de Alejandro Guillier en ‘La Gran Mañana Interactiva’ de Radio Agricultura. Es que el periodista, y aspirante a La Moneda, señaló en el programa que conducen Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez que tiene antecedentes de quiénes son los responsables de los atentados en La Araucanía.

“He conversado con las policías en terreno, afuera, con personal del sistema de persecución penal, y todos me dicen que la cantidad de personas que están involucrados en hechos violentos van entre 80 y 150, según las distintas estimaciones, y sabemos quienes son. Tenemos los antecedentes de quienes son, pero nos hemos enredado torpemente más en formalidades que en identificar. No es un tema masivo, no es un tema que se ha extendido, sino que esencialmente de dan en grupos acotados y sabemos quienes son”.

Palabras que fueron aprovechadas por Felipe Kast para emplazar al senador a través de las redes sociales. “Si esto es cierto, su obligación es entregar esta información a la fiscalía regional. De lo contrario sería una irresponsabilidad decirlo”, dijo a través de su cuenta de Twitter. Incluso, en Facebook aseguró que días atrás estuvo con el Fiscal Regional de la Araucania, quien le “manifestó justamente la necesidad de que quienes tengan información relevante la hagan llegar a la fiscalía”.