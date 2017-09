Alejandro Guillier y terroristas en La Araucanía: “Tenemos los antecedentes de quienes son”

Aseguran que son entre 80 y 150 personas.

En conversación con “La Gran Mañana Interactiva” de Radio Agricultura, el candidato presidencial de la Nueva Mayoría – a excepción de la Democracia Cristiana – Alejandro Guillier, señaló los puntos fundamentales de su carrera para llegar a ocupar los cuatro siguientes años el rol de Presidente de Chile.

Sobre su campaña el candidato destaca, “es una linda experiencia, la gente es muy respetuosa, lo que me alegra mucho, y eso te permite conversar, pasear como cualquier ciudadano, y esa es una característica de la democracia chilena, que los Presidentes de Chile y los candidatos, todavía podemos caminar de la calle sin que haya una agresión”.

Para luego detallar, “En término de estrategia, mucho desplazamiento territorial, buscando el contacto con la gente para compensar otras carencias, y en contenido estamos formando un proyecto muy con la ciudadanía, nos hemos juntado con todos los grupos interesados en nuestros país”, y agregar que obviamente que los ejes fundamentales, “todos te los piden, es terminar con estos abusos, colusiones, corrupción, como primera medida, y después avanzar a ver hechos básicos como son el acceso a la salud, educación, vivienda, el tema provisional y el término de la delincuencia”.

Sobre el no apoyo de Ricardo Lagos, el candidato es claro en sentenciar, “yo creo que los ex Presidentes son patrimonio de toda la coalición y por consiguiente yo creo que era más sabio guardarse para preservar la unidad de la alianza. A mi me interesa mucho mantener las buenas vinculaciones con la Democracia Cristiana por lo pronto, y por lo mismo tener a estos actores que en ese momento puedan jugar un rol importante, va a ser extremadamente estratégico, por eso yo creo que hay que jugarlo”.

Y no tiene tapujos en declarar, “Yo habría hecho eso en todo caso, si en mí hubiese estado la circunstancia, así que no me sorprende para nada. En todo caso del Laguismo hay sectores que han apoyando a Carolina, otros que me están apoyando a mi, y hay más gente que se quiere integrar, bueno vamos a buscar la manera de que se vayan sumando todos y yo creo que vamos a llegar muy bien en la segunda vuelta”.

Guillier también habló sobre la posibilidad de tener el apoyo de la Democracia Cristiana si pasa a segunda vuelta, “bueno siempre hay gente que no suma, nunca es 100 por 100, pero el grueso lo va a hacer y va a ser viceversa si las cosas se dan al revés. Nadie está obligado pero yo creo que la fuerza inmensa de la Democracia Critiana es progresista no es conservadora, bajo ningún escenario van a estar votando por la derecha”.

Pero lo que más llamó la atención fueron sus declaraciones sobre la violencia en La Araucanía, “He conversado con las policías en terreno, afuera, con personal del sistema de persecución penal, y todos me dicen que la cantidad de personas que están involucrados en hechos violentos van entre 80 y 150 según las distintas estimaciones, sabemos quienes son, tenemos los antecedentes de quienes son, pero nos hemos enredado torpemente más en formalidades que en identificar. No es un tema masivo, no es un tema que se ha extendido, sino que esencialmente grupos acotados y que sabemos quienes son”, sentenció.

Añadiendo que a su parecer, “se necesita aprender un poquito de la experiencia de los españoles que tienen un sistema de persecución distinto frente al crimen organizado distinto frente a lo que es el crimen común, acá se persiguen casi como si fuera lo mismo”.

Para finalmente rematar con, “uno sospecha que dentro de las muchas cosas que hay que hacer es de pronto que sacar los fiscales y sacar los jueces que operan allí y traer de otras regiones, solamente hacer juicios y procesos más rápidos, mas ágiles, con mas facultades y acotar esto, los problemas son enredos de formalidades que no corresponden a la naturaleza de los crímenes, que por lo mismo son gravísimos. Estamos todos de acuerdo y por lo mismo no podemos tratarlos como un delincuente común”.