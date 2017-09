El reclamo de Mayol en las redes sociales por no ser invitado a actividad y que después borró

Entregó su razón.

A primera hora de este miércoles la periodista y candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, dio el puntapié inicial al período legal de la campaña en la explanada de la Estación Baquedano del Metro de Santiago, situación que generó la molestia del aspirante a la Cámara Baja por el distrito 10, Alberto Mayol, quien hizo un comentario en redes sociales que posteriormente borró.

A través de su cuenta de Facebook indicó- según consigna CNN Chile- que “hoy por la mañana el Comando Presidencial de Beatriz Sánchez lanzó oficialmente la campaña con miras a la próxima elección. Lamentamos profundamente que los distintos candidatos del Distrito 10, de todo el Frente Amplio, donde se ejecutó dicho lanzamiento; no hayamos sido invitados”.

Añadiendo que “Creemos que el acuerdo firmado con la Mesa Nacional del Frente Amplio, que dio por cerradas las discordias producidas por el juicio del que fui objeto, eliminaría por completo situaciones de sectarismo político. Hoy lamentamos que se intente situar a nuestra candidata presidencial como la candidata de un solo partido. Por el bien de nuestra opción presidencial, debemos ser más prolijos en estas situaciones”.

Mayol a los minutos después, cuando la publicación había sido compartida más de 50 veces, borró el mensaje de sus redes sociales. Situación que explicó en otro comentario.

“Primera vez que lo hago, pero he preferido eliminar un texto subido hace un par de horas. Nos han explicado que hubo un error y que no es algo generalizado. No tenemos problemas entonces. Un abrazo”, sostuvo el sociólogo al entregar las razones por las que había borrado su reclamo.