Finalmente Luis Jara cuenta el porqué de la polémica comparación con Freddie Mercury

Al cantante le siguieron penando sus dichos, tanto que sus compañeros no perdieron la oportunidad de molestarlo.

No se salvó… Gracias a sus declaraciones a ‘La Tercera’, Luis Jara no sólo tuvo que aguantar las burlas en las redes sociales. El conductor del ‘Mucho Gusto’ también se ganó las bromas de sus compañeros en el matinal .

Tras la operación a sus cuerdas vocales, el cantante llamó la atención al compararse con una de las estrellas de la música más grandes de la historia. “¡A veces siento que estoy cantando como Freddie Mercury!”, dijo en conversación con el diario.

Motivo suficiente para que Karol Lucero también aprovechara de molestara al animador. El joven apareció en pantalla desde Olmué posando ante las cámaras y simulando los mismos gestos que Jara. “No sé qué me pasa, pero a veces me siento como Freddie Mercury”, dijo desatando la risa de los panelistas del matinal.

Por eso, ante la polémica, el artista salió a dar una explicación en el mismo programa. “¿En qué estabas pensando con lo de Freddie Mercury? También para aclararlo, porque seguramente te sacaron de contexto”, le dijo ‘el loquillo’.

“No estaba pensando mucho, ¡estaba sintiendo! En una especie de expresión de alegría, como yo volví a cantar, dije en un momento ‘siento que llego tan alto que me siento Freddie Mercury’, como una especie de analogía pelotuda. Un arranque de expresión de alegría, de emoción”, dijo con sinceridad el intérprete de ‘Un Golpe de Suerte’.

“Podría haber dicho cualquier otro nombre. Pero a mí no más se me ocurre haberlo dicho. Jamás me voy a creer Freddie Mercury, tendría que estar bien ‘piteao’ para creerme Freddy Mercury”, dijo el artista, quien se ha tomado con humor el ‘trolleo’.