La ilusión de Mauricio Pinilla por regresar a la Selección Chilena

Quiere aportar con goles.

Mauricio Pinilla se ilusiona con devolverle el gol a la Selección Chilena, equipo que tiene anemia de dianas y que necesita como mínimo 4 puntos para clasificar al Mundial de Rusia en sus últimos dos partidos ante Ecuador (L) y Brasil (V).

El delantero de Universidad de Chile, que refloreció su carrera en el Estadio Nacional, no escondió su ilusión de regresar a la Roja. “Estoy súper tranquilo con ese tema. Dije que quería venir a Chile a conseguir todos los objetivos con la U, mi club. Y consecuencia de eso puede llegar un llamado a la Selección”, confesó a La Tercera.

“Tenía muchas ganas de venir a Chile a hacer las cosas bien, y de reojo, mirar a la Selección. Porque sabía que haciendo las cosas bien en la U se podían abrir las puertas. Estoy muy ilusionado con que se pueda dar. Si no se da, seguiré trabajando en mi club. Tengo mis objetivos súper claros en mi equipo, pero si me da la posibilidad de volver a la Selección para ser un aporte, bienvenido sea”, añadió.

Además, advirtió que una eliminación de Rusia 2018 no es tan descabellado. “¿Si me imagino un Mundial sin Chile? Está dentro de las posibilidades. Pero también que no sea así. Esperemos que Chile puede participar en el Mundial por el bien de todos, no sólo de los 23 que van, sino por el del país. Merecemos ser parte de esa gran cita”, precisó el 9 de la U.

Finalmente, expresó que “las críticas son parte del juego también. Uno tiene que aceptarlas. No soy mucho de andar leyendo noticias y creo que las críticas negativas son fuertes cuando uno anda mal, y las positivas de repente pasan muy rápido. Cada fin de semana estamos expuestos a críticas positivas y negativas. Pero la verdad es que estoy contento con lo que estoy viviendo. Mi idea era venir a Chile a esto, a ser un aporte y creo que hasta el momento las cosas han andado como yo pensaba”.