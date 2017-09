Martín Cárcamo no decepcionó y cumplió el desafío de nadar en aguas gélidas

Notable!!!

Pocos minutos después del mediodía, en transmisión en directo de “Bienvenidos”, Martín Cárcamo cumplió el reto de nadar en aguas gélidas junto a Bárbara Hernández, campeona mundial de nado de invierno. La destacada deportista viajará a la Patagonia en los próximos días y más tarde competirá a Letonia, en una nueva versión de la Copa mundial de la especialidad.

El conductor del matinal de Canal 13, junto a un equipo experto y tomando todos los resguardos para su salud, se dirigió a Portillo, en donde se sumergió en la Laguna del Inca, con temperatura bajo cero. Luego de cumplir la prueba, Martín declaró: “Esta es una experiencia súper fuerte. Lo que hace Bárbara es extraordinario, porque yo me hubiese quedado un minuto más adentro y hubiera tenido problemas. Meter la cabeza dentro del agua es muy fuerte. Si no hubiera estado con traje, no hubiera podido hacerlo. Ella es una profesional. Quizás no se puede dimensionar lo potente que es esta experiencia porque nadar en aguas gélidas es algo extraño, a lo que uno no está acostumbrado”.

Por otro lado, la deportista dedicó palabras a Martín y lo felicitó: “Fue súper ‘aperrado’ porque el agua está realmente muy helada. Muy valiente. Muy concentrado”.

Martín confesó que en algún minuto pensó que iba a tener que salir “porque el dolor de las manos era muy fuerte. Dije ‘si meto la cara, me quema’. Pensé que no iba a soportar (…) puede venir una hipotermia y además, estamos a 2.300 metros de altura, no es una cosa muy sencilla”. Pero finalmente cumplió el objetivo, en una nueva experiencia para “Bienvenidos”.