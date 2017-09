Paulina Nin entrega detalles de la pelea que tuvo con Antonio Vodanovic en la Quinta Vergara

No se guardó nada.

La noche de este jueves 21 de septiembre a as 22:30 horas, la recordada animadora de televisión, Paulina Nin de Cardona, visitará el set del programa “El Cubo” de CHV, donde contará los episodios más controversiales de su vida televisiva y cómo la han marcado a través de su vida.

Detalles de su alejamiento con Antonio Vodanovic, el cual se produjo sobre el escenario de la Quinta Vergara, cuando ella presenta sola al grupo Loco Mía y él se enfurece y le pide explicaciones de por qué hizo eso, saliéndole hasta un exabrupto a lo cual Paulina le responde que se iba de “su” Festival de Viña y que no quería trabajar más con un “pelotudo”.

La comunicadora también habló en detalle de su término amoroso con Giancarlo Petaccia. “Me agotó, se cansó, me aburrí. Me aburrí de escuchar ¿Por qué no me das pega? ¿Por qué no me dan la oportunidad de animar?, ¿Por qué no?, ¿Por qué no? Y me aburrió”, son parte de su relato.

También habla de su enfermedad que la tuvo al borde de la muerte, el Mal de Crohn, su baja de peso, la destrucción de su colon y llegar a pensar que se moriría. Y sostiene que no llegó a reemplazar a Raquel Argandoña en el noticiero” 60 minutos”, refiriéndose al término de su amistad con ella, por sus declaraciones en la Revista Paula de entonces donde señaló que la llamada “Quintrala” se preocupaba más de sus peinados y de su ropa que de comunicar.

No está en pareja y declara no tener sexo casual. En el espacio se muestra a Emeterio Ureta quien señala, “yo creo que fue flechazo, fuimos a Europa lo pasamos chancho”. Nin queda sorprendida con esta declaración y señala que no estaban solos.