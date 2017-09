Raúl Olivares: “Algo en Colo Colo no anda bien y no es culpa de los jugadores”

El portero del Jorge Wilstermann de Bolivia no se mordió la lengua a la hora de analizar a ByN y su salida de Macul.

Esta noche, Raúl Olivares juega uno de los partidos más importantes de su carrera. Su equipo, Jorge Wilstermann de Bolivia enfrenta a River Plate por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, llave que ganaron en la ida por 3-0.

Previo al compromiso a disputarse en el Estadio Monumental de Buenos Aires, el ex portero de Colo Colo hizo un breve, pero contundente repaso de lo que fue su estadía en Macul en conversación con La Tercera.

Respecto a un posible regreso al cuadro “popular”, Olivares fue tajante: “no sé si revancha, porque hice las cosas bien. Peleé el puesto con un seleccionado uruguayo (Juan Castillo). Cada uno tuvo su momento y creo que los supimos aprovechar“.

“Me gustaría volver, pero algo en Colo Colo no anda bien y no es culpa de los jugadores. Si no respetan a Claudio Bravo, que es uno de sus ídolos, es porque algo anda mal. Colo Colo está pensando en otras cosas. Ni ellos saben qué tan grandes son: deberían estar en cuartos o semis de Copa Libertadores“, agregó el portero e ídolo del cuadro altiplánico.

Pero no se quedó ahí y disparó además contra ByN: “no soy un genio ni nada, pero uno tiene que sacar sus conclusiones. Cuando estuve no se manejaban bien arriba (en la dirigencia), había cosas que no funcionaban. No sé qué es lo que está mal ahora, porque no estoy hace mucho tiempo, pero no es culpa de los jugadores“, aseveró el guardameta.