Hinzpeter asegura que Beatriz Sánchez no va a “En Buen Chileno” porque no se siente preparado

Jorge Schaulsohn aseguró que no puede ser la Presidenta de todos los chilenos.

A través de su cuenta de Twitter el ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se refirió a los argumentos entregados por la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, para no asistir al programa de Canal 13, En Buen Chileno.

La periodista aseguró que no asiste por una cosa valórica, ya que esta como panelista el ex ministro de Augusto Pinochet, Sergio Melnick. “Beatriz Sánchez no va al programa simplemente porque no se siente preparada. Si tuviera algo que decirle a SM qué mejor momento que ese. #quedigalaverdad”, indicó.

Pero Hinzpeter no se quedó ahí y añadió que “Y no advierte q de pasada descalifica a todos los periodistas q sí han ido o trabajado en programas con Sergio Melnick. Es burrada sin nombre lo de Beatriz Sánchez”.

Mientras que, manifestó que Jorge Schaulsohn aseveró que “una mujer tan sectaria como @labeasanchez no puede ser Presidenta de todos los chilenos”.

BS no va al programa simplemente porque no se siente preparada. Si tuviera algo que decirle a SM qué mejor momento que ese. #quedigalaverdad — R. Hinzpeter (@rhinzpeterk) September 21, 2017