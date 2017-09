Sergio Melnick respondió duramente a Beatriz Sánchez por argumentos para no ir a programa de Canal 13

Enfatizó que dirigentes del Frente Amplio han participado de la instancia.

A través de su cuenta de Twitter el ex ministro de Augusto Pinochet, Sergio Melnick, respondió a la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, quien manifestó que no asiste al programa “En Buen Chileno” de Canal 13 porque “Hay un panelista en el programa que fue integrante de la dictadura y ante esa situación no voy a ir”.

Melnick publicó un mensaje donde agradece el apoyo transversal que ha recibido y sostiene que la periodista con su argumento “muestra lo inmadura que es”.

“Agradezco el apoyo transversal de quienes me han manifestado apoyo frente al evidente descriterio de B. Sánchez, al ocupar un absurdo para evitar a un debate de TV. Siendo candidata presidencial, que requiere de los medios, especialmente la TV, el pánico al debate debe haber sido muy grande”, comentó.

Además, indicó que “tanto importante dirigentes del F.A como del PC han debatido en el mismo programa, siempre con respeto. No hace honor a su profesión de periodista, impone censura a priori, juzga sin ser jueza, asumen una superioridad moral que no tiene, y denota un fanatismo como el que reventó la sociedad en el pasado”.

Finalmente, manifestó que “mi único calificativo es pobrecita, no sabe lo que hace”.