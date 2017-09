Luis Larraín nuevamente se enfrenta a la UDI por polémica imagen contra Jaime Guzmán

“Se expresa de manera ofensiva hacia el fundador de la UDI”, afirmaron desde la colectividad, luego de que se fotografiara al lado de un mural que se burlaba del fallecido senador.

Otra vez Luis Larraín se enfrenta a la UDI por Jaime Guzmán. Es que el candidato a diputado de Evópoli se fotografió al lado de un mural que se burlaba de la figura del ex senador y fundador de la UDI. “En calle Esperanza me encontré con esto. ¡Les juro que no lo ando buscando! ¿Qué me estará tratando de decir el destino? #LuchoXLaInclusion”, escribió en la publicación que viralizó a través de su cuenta de Twitter.

La situación, que generó molestia en la colectividad, fue repudiada en una carta enviada a Evópoli. “Se expresa de manera ofensiva hacia el fundador de la UDI y ex senador de la República, quien fue cobardemente asesinado por terroristas de izquierda como consecuencia de defender las ideas de centro derecha”.

Además, afirmaron que si bien existen "legítimas diferencias", éstas deben ser manifestadas siempre con respeto. "Nuestro adversario está en la izquierda y no en nuestra coalición", afirmaron en el texto que fue dado a conocer por CNN y que está firmado por la timonel Jacqueline van Rysselberghe y el secretario general Pablo Terrazas.