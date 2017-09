La crítica que Charles Aránguiz hizo del viaje de Juan Antonio Pizzi a Europa

“Yo no le encuentro razón”, señaló.

El quiebre entre el plantel de la Selección Chilena y el DT Juan Antonio Pizzi era un secreto a voces que poco a poco se comienza a confirmar, y más aún luego de las fuertes palabras que emitió Charles Aránguiz.

El volante del Bayer Leverkusen habló sobre la gira que el entrenador está realizando en Europa, donde intenta levantarle el ánimo a las estrellas de la Roja , el cual quedó por el suelo con las sendas derrotas ante Paraguay y Bolivia que dejaron a Chile al borde de la eliminación del Mundial.

“¿El viaje de Pizzi? Da igual. Creo que si él viene o no viene no te afecta en el rendimiento. Hace muy poco estuvimos con él. En Rusia estuvimos un mes encerrados con él. Va muy poco tiempo… Yo no le encuentro la razón. Si viene, bienvenido sea conversar con él, pero no afecta el rendimiento”, lanzó a La Tercera.

Además habló sobre la mala situación de la Roja, al borde de una inesperada eliminación. “Ya se habló mucho de la situación de la Selección. Y la situación es que hoy estamos fuera (del Mundial) y cuando llegue su momento, obviamente, vamos a hablar y enfrentar el momento que nos toque”, cerró Aránguiz.