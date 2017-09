[AUDIO] Felipe Ward y denuncia a Codelco: “Aquí hay pitutocracia en vez de meritocracia”

El parlamentario asegura que estas malas prácticas se arrastran hace años.

En conversación con “La Gran Mañana Interactiva” de Radio Agricultura, el diputado Felipe Ward analizó en detalle la denuncia de corrupción que hay en contra de Codelco por parte del contralor general de la República, Jorge Bermúdez, donde se estipula que hay casos de nepotismo dentro de la empresa.

“Lamentablemente yo creo que lo está ocurriendo en Codelco es totalmente cierto, llevamos años investigando junto con los parlamentarios que representamos el norte, en especial la diputada Paulina Núñez, lo que ocurre en Codelco y esto es así”, señala el diputado.

Quien más adelante profundiza, “Lo que ha constatado el contralor es algo que se conoce hace mucho tiempo, Codelco lamentablemente funciona como una república independiente. Hay mucha corrupción dentro de Codelco. Yo estoy convencido que la inmensa mayoría de los trabajadores son personas honestas, personas que están en favor de desarrollar la empresa, pero hay un porcentaje que lamentablemente rema para el otro lado, y de recursos público finalmente hace recursos privados llevándoselos para la casa, llevándoselos para el bolsillo”.

Ward es claro en sentenciar que, “lo que verdaderamente impresiona es que Codelco no haga ningún tipo de declaración en la práctica para corregir esta situación. Aquí la ley no prohibe la contratación entre parientes”. Y explica, “lo que tiene que hacer Codelco es informar a la cámara de diputados e informar a la Contraloría, pero no lo hace. Entonces uno se pregunta por qué estos contratos entre gallos y medianoche, por qué estos contratos de espalda a la ciudadanía, por qué la empresa más importante de Chile siguen ocurriendo estas cosas y eso es lo que queremos evitar”.

Agregando que por esta razón, “con la diputada Paulina Núñez presentamos una acción judicial con el propósito justamente de determinar los responsables y evitar que estas prácticas en adelante ocurran”.

El parlamentario hace el hincapié que desde hace un tiempo, “el presidente ejecutivo señala que ni hay un peso en Codelco y hay mucha plata, lo que pasa que se la llevan para la casa, en carretillas con pala, y eso ocurre todos los días, y es precisamente lo que nosotros queremos evitar”, y recalca, “aquí hay nepotismo, hay trato directo, hay beneficio a parientes, hay beneficios a políticos, hay pitutocracia en vez de meritocracia, entonces yo creo que va a ser muy difícil determinar quiénes han sido los responsables durante los últimos años de este gran problema, pero si creo que vamos a ser capaces de reformar las conductas para el futuro”.

Si bien Oscar Landarretche tomó las riendas de la empresa para mejorar las prácticas, Felipe Ward sentencia, “yo creo que ha fracasado. Yo reconozco que se han hecho esfuerzos pero esfuerzos insuficientes. Codelco sigue siendo cajero automático de algunos partidos políticos, sigue siendo botín político de muchas coaliciones que están ligadas a la izquierda y eso sigue ocurriendo”.

