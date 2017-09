Felipe Kast criticó que se envíe a los jueces más jóvenes a los lugares más conflictivos como La Araucanía

Asimismo, considera que Ciudadanos de Andrés Velasco se podría sumar a la centro-derecha.

En conversación con Punto de Encuentro de Radio Agricultura el diputado y candidato a senador por La Araucanía, Felipe Kast, se refirió a la situación que se vive en la zona asegurando que la Ley Araucanía es una iniciativa trunca, puesto que a su juicio se debería contemplar una modificación a la Ley Antiterrorista.

Kast planteó que La Araucanía “es por lejos la región más postergada de Chile y si no tenemos liderazgos políticos fuertes, claros, pero a la vez serios porque hay veces que son liderazgos fuertes, pero populistas”. Además, espera que Sebastián Piñera se convierta en Presidente; Andrés Molina (ex intendente) en diputado y él llegue a la Cámara Alta.

Elecciones en La Araucanía

Con respecto al panorama político en la zona por las próximas elecciones y la decisión de “Rojo” Edwards de competir por fuera de la lista de Chile Vamos, indicó que “Es una elección difícil, compleja. Yo espero que nos vaya muy bien sobre todo por las ideas que estamos planteándole al país (…) Cualquiera que venga a decir que esta es una elección ganada, que aquí las cosas son fáciles es una mentira y de hecho es muy desafortunado que tengamos a uno de los nuestros corriendo por fuera porque lo único que hace es regalarle votos a la izquierda”.

Aseverando que “En la práctica cuando uno va dividido lo que está haciendo es regalarle votos a la izquierda y fue un error creo yo, primero no llevarlo por dentro y segundo que haya persistido en su candidatura por fuera. Es bastante inexplicable, nosotros en Evópoli hicimos un gesto importante al decirle a Sebastián Piñera que sea quien defina la plantilla completa en Chile, justamente para no tener descolgados, justamente para priorizar a Chile por sobre los intereses particulares . Eso en los pocos lugares donde no se logró fue en La Araucanía y creo que es un error político importante”.

Violencia en La Araucanía

Para Kast “el tema de la violencia porque yo no le llamo conflicto mapuche (…) son grupos guerrilleros completamente que no representan a nadie. Cuando yo le llamo conflicto mapuche tengo el problema que le doy a ellos una representación que no tienen, entonces yo jamás lo voy a llamar así. Hay una gran demanda del pueble mapuche por tener más dignidad, más representación”.

Asimismo indicó que “Aumentamos los parlamentarios, que fue una vergüenza… y yo digo porque no haber promovido los liderazgos positivos del pueblo mapuche en el Congreso así como tenemos cuotas de mujeres porque no darle cuota a los pueblos originarios, transitoriamente por dos periodos para promover la participación política así aíslas a los grupos violentistas”.

El ex candidato presidencial afirmó que “Lo primero aclarar que esta violencia es sistemática, no son hechos aislados, son grupos que están ahí. Yo me junte con el fiscal regional y hoy día me decía no tengo atribuciones legales para poder infiltrar a grupos terroristas, la ley antiterrorista no da el ancho”.

Consultado sobre la mediación del padre, Felipe Berrios, con los huelguistas que se encuentran en huelga de hambre hace más de 100 días y están acusados de incendiar una iglesia comentó que “lo que no está bien es tratar de victimizar a quienes hoy día son los números uno de los actos terroristas, y violentistas en el caso de quema de iglesias. Por lo tanto, no juzgo, Felipe Berrios es libre de hacer lo que quiera, pero lo que si tengo que decir con mucha fuerza es que ocupar la huelga de hambre en un país como Chile donde nadie puede decir que tenemos un sistema de justicia opresor, donde nadie puede decir que aquí no se respetan las garantías mínimas de las personas a mí me parece que no corresponde”.

Consultado sobre si este tipo de movimientos como la huelga de hambre inhibe a los jueces sostuvo que “por supuesto, y empieza a generarse una sensación de victimización que es muy delicada, y lo otro que ocurre es que muchas veces envían a los jueces más jóvenes, recién salidos de la academia, a los lugares más complejos (…) Entonces eso es muy grave”.

El parlamentario aprovecho de enviarle un recado al sistema judicial. “Sería muy bueno que pudieran darle a los jueces con mayor prestigio los lugares donde hay más conflicto (…) Muchos jueces tienen temor de tener un fallo en Chile que termine en una corte internacional que le revierta el fallo porque eso les mancha también su carrera”.

Polémica por dichos de Beyer y Ortúzar

En los últimos días surgió una polémica entre Harald Beyer, y Pablo Ortúzar, donde el primero afirma que si la derecha no se abre a los temas valóricos como el matrimonio homosexual la gente va a dejar de votar sus actuales líderes, en cambio Ortúzar indicó que con estos valores es que está ad portas de ser Presidente.

En relación a este tema manifestó que está completamente en contra del aborto, “y de hecho argumento que como liberal estoy en contra del aborto y yo creo que ahí Harald tiene un punto, pero también se equivocó en su primera carta en como lo planteó porque basó mucho su argumentación en las encuestas y la política no tiene que funcionar por encuestas, tiene que funcionar por convicciones”.

Añadiendo que “Harald tiene razón en que efectivamente tiene que existir más diversidad, tenemos que ser capaces de invitar a esos huérfanos de la Concertación, a ese mundo más liberal, más de centro que tiene un gran denominador común con los conservadores… que es que el motor de la sociedad no es el Estado son los emprendedores, por eso necesitamos una gran alianza entre liberales y conservadores que tengan un paragua, que yo espero que sea Chile Vamos. Por eso yo le he dicho siempre a Andrés Velasco venga para acá, no sé me venga a ser de izquierda usted si usted no es de izquierda”.

Mientras que, el parlamentario sostuvo que Ortúzar tiene razón al decir que lo que une a la centro-derecha es mucho más de lo que lo divide. “Por lo tanto, querer hacer del tema valórico como el matrimonio homosexual o el aborto aquello que en el fondo define las aguas entre los adversarios o no, creo que es un error. Es mejor sumar aquellos que creen que efectivamente el motor de la sociedad son las personas y yo que por ejemplo, estoy en contra del aborto defenderlo con mucha fuerza”.

A su vez manifestó que “tenemos que tener diversidad en la centro- derecha, de lo contrario si no tenemos diversidad vamos a tener una jibarización extrema y por eso, yo también creo que José Antonio- mi tío al quien le tengo muchísimo cariño- le digo que èl debiera armar un movimiento político y estar dentro de Chile Vamos, ojalá mientras más representación política tenga, de distintos grupos, mejor más articulada y eso creo que es algo que debiera hacer después de su elección presidencial si es que no le va bien”.

Panorama político tras las elecciones

Kast indicó que Evópoli tiene 25 candidatos a diputado en todo Chile por lo que está “seguro que nos va a ir muy bien, yo creo que la gente quiere un cambio, quiere renovación, quiere que se abran nuevos espacios de gente sería, de gente que entra a la política a servir no a servirse y yo creo que eso representa Evópoli, yo creo que abre la cancha desde la centro derecha con convicción”.

Por otra parte, considera que “en un sistema como el chileno lo que debería ocurrir es que Evópoli logre convocar a más personas a la centro derecha , más que dividirse y es ahí donde yo creo que hay una tremenda oportunidad de que seamos una nueva fuerza política ….. Nosotros somos una fuerza de centro derecha, y creemos que ese es nuestro domicilio político, y por lo tanto bienvenidos lo que quieran venir aquí, pero no que empecemos a dividirnos”.

A su indicó que “hay una centro izquierda que yo valoro mucho y esa es la que yo creo que tenemos que sumarla que es la de Andrés Velasco … hay una ex concertación que el mismo Ricardo Lagos en su minuto lideró que yo creo que es muy valiosa , ahora a ellos les cuesta mucho cruzar el charco … Porque ellos ya gobernaron con las ideas de centro derecha y lo hicieron 20 años. Yo sé que a ellos les cuesta reconocerlo porque están traumados con Pinochet todavía , siguen pegados en esa –como diría un venezolana- vaina. Y la verdad de las cosas es que en materia de ideas no tenemos muchas diferencias y yo creo que Evópoli en eso si puede ayudar porque mi generación, yo tenía 12 años para el plebisicto ya no está para eso”.

Finalmente, manifestó que “el mundo de ciudadanos de Andrés Velasco, incluso el mundo de la Concertación muchos Demócrata Cristianos como Mariana Aylwin debieran tal vez no ellos, porque les cuesta más, las nuevas generaciones que si se sientes identificados con ellos podemos hacer grandes cosas para Chile”.