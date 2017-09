Hija de Viviana Haeger deslizó críticas a la investigación al declarar en el juicio oral

En ese momento tenía 14 años.

Durante la décimo séptima jornada de juicio oral por el caso Haeger, la hija de Viviana Haeger y Jaime Anguita, Vivian Anguita Haeger, entregó su testimonio de los años y de cómo ha vivido durante estos años. En la oportunidad, realizó duras críticas al proceso de investigación aunque se mostró abierta a conocer la verdad y se emocionó en dos oportunidades.

Con seguridad indicó “no creo que ella se haya suicidado y él es el culpable (José Pérez), y estoy abierta a saber la verdad”. Agregando- según consigna SoyPuertoMontt.cl – que “nunca vi una pelea, y menos algún tipo de agresión entre mi papá y mi mamá. A raíz de la infidelidad en el 2003, es la única vez que los vi discutir”.

Por otra parte, recordó que los detectives en el proceso de búsqueda no ingresaron a la mansarda porque no tenían una linterna, y afirmó que desconfiaba de José Pérez porque “aparece de la noche a la mañana; él es el salvador que lo obligaron a decir que había matado a mi mamá”.

También indicó que fue la primera en llegar al lugar de los hechos, por lo que le extrañó que la Fiscalía no la citara. “La cama estaba corrida y la cartera de mi mamá abierta, todo desordenado y no estaba la caja metálica. Yo creo que se le pasó la mano (José Pérez) y la terminó asfixiando; con los nervios, no se llevó todo y encontró las cosas chicas y se las llevó”.

Vivian al momento de los hechos tenía 14 años y participó en las labores de búsqueda, pero también por primera vez debió regresar sola a su casa que su madre desapareció. Viviana Haeger, era sobreprotectora y no la dejaba volver.