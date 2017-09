La comparación de Jackson en Twitter por la que fue duramente criticado

Han participado más de 4 mil personas.

El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, utilizó su cuenta de Twitter para referirse a la polémica que ha causado que la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, no asista a En Buen Chileno de Canal 13 porque uno de los panelistas es el ex ministro de Augusto Pinochet, Sergio Melnick.

Jackson preguntó en la red social: “Hagamos ficción: Si eres candidato/a y Krassnoff te invita a programa d Radio desde Punta Peuco y dices q no, por lo q hizo, ¿sería censura?”, entregando tres alternativas a sus seguidores: Si, sería censura; No, pero sí intolerancia; y No, sólo sería dignidad.

En la encuesta hasta las 15 horas de este viernes habían participado más de 4 mil personas, y había generado cientos de reacciones siendo una de las más duras la de Jorge Schaulsohn, quien sostuvo que “esta es de lejos la pregunta+huevona de la temporada/lamentablemente no es ficción que la esté haciendo un Diputado de la República/sad but true”.

Pero no fue el único comentario que generó la encuesta del parlamentario del mismo bloque que Sánchez. “Pese a que entiendo el punto y comparto la decisión de la candidata, la pregunta no tiene NADA que ver con lo que realmente ocurre”, “O sea tú no tienes dignidad? Fuiste al programa con @melnicksergio incluido, el 14 de Mayo de este año”, “Problema es que Beatriz aparece asustada de no tener buenas respuestas. Que vaya al programa!”, y “Te pasaste, no tuitee cuando fume”, manifestaron los tuiteros.

Hagamos ficción: Si eres candidato/a y Krassnoff te invita a programa d Radio desde Punta Peuco y dices q no, por lo q hizo, ¿sería censura? — Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) September 22, 2017

esta es de lejos la pregunta+huevona de la temporada/lamentablemente no es ficcion que la este haciendo un Dip de la Republica/sad but true — Jorge Schaulsohn B. (@jschaulsohn) September 22, 2017

Pese a que entiendo el punto y comparto la decisión de la candidata, la pregunta no tiene NADA que ver con lo que realmente ocurre. — Esteban Sánchez (@esteban_sanchez) September 22, 2017

te dejo con esta foto, que diras, cuantas personas mato la señora que esta en la foto y todos sabiamos y usted sabia y la saludas de besos pic.twitter.com/hV5W4bYoZS — luis canales avila (@luiscavila79) September 22, 2017

O sea tu no tienes dignidad? Fuiste al programa con @melnicksergio incluido, el 14 de Mayo de este año — Andrés Felipe Concha (@AndresConchaR) September 22, 2017

Problema es que Beatriz aparece asustada de no tener buenas respuestas. Que vaya al programa! — Claudio Durán (@ClaudioDurn) September 22, 2017

Te pasaste, no tuitee cuando fume. — soledad morales (@solemoralesl) September 22, 2017

digan simplemente; la candidata la embarro (se ha equivocado varias veces by the way, tal como Piñera) y listo. Pero sacarsela con ppios? — Rodrigo Perez R. (@rodrigoprubio) September 22, 2017