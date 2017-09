[VIDEO] Melnick por argumentos de Beatriz Sánchez para no ir a programa de Canal 13 :”Lo que hizo fue profundamente antidemocrático”

A su vez indicó que si recapacita y asiste, él estará ahí para debatir las ideas.

Controversia ha causado los argumentos entregados por la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, para no asistir al programa “En Buen Chileno”, de canal 13. La periodista aseguró que se trataba de un tema valórico y que se debía que uno de los panelistas había sido ministro de Augusto Pinochet, refiriéndose a Sergio Melnick.

El aludido hasta primera hora de este viernes solamente se había referido a la situación a través de su cuenta de Twitter afirmando que su explicación demostraba lo inmadura que es, pero en el programa Conectados de Radio Agricultura, donde es panelista, profundizó en los dichos de Sánchez y agradeció a quienes le han entregado su apoyo en un hecho que calificó de sorprendente.

“La Beatriz Sánchez es una candidata presidencial, es importante ponerlo en su dimensión, que se niega a participar de un programa periodístico porque objeta a uno de los seis participantes del panel. Según ella, esto es textual, un “país decente no puede tener en la televisión a quien fue un ministro del régimen militar”, indicó.

A juicio de Melnick lo más fuerte es cuando establece lo que es decente y lo que no es decente, ya que con esto asegura que considera indecente a Canal 13, y todos los otros medios con que trabaja como La Tercera, Revista Capital y Radio Agricultura. “También me imagino que considerara indecente a la Universidad de Chile donde he hecho clases”, afirmó.

Por otra parte, enfatizó que “de acuerdo al criterio de la Bea Sánchez si ella hubiese estado en el Gobierno en el año 90 hubiese prohibido la creación de La Red, que es un canal que yo estructure como ejecutivo, y curiosamente donde ella trabajó después y no tuvo ninguna objeción”.

Además, enfatizó que “lo que no puedo dejar de agradecer es la tremenda importancia que me da, ella me ha puesto a mí en un rol de una trascendencia pareciera que el destino del país pasa por mí porque el hecho que yo esté en un panel de seis personas. Ahora yo creo que como todas las cosas de la Beatriz Sánchez se equivocó en el diagnóstico, porque no tengo esa importancia y no soy relevante”.

Melnick indicó que la opinión que se ha formado desde este jueves es que la “impresión es que la Bea no se atrevió a ir al programa, esa es la verdad que se aprecia pública (…) La evidencia de los comentarios y de la gente dice simplemente no se atrevió y buscó una muy mala excusa porque al programa ha ido toda la cabecera del Frente Amplio”.

Agregando que Sánchez se instaló ella misma ahora como una “gran inquisidora (…) ella acusa y juzga sola… Ella es la que decide lo que es bueno o malo, ella decide lo que es decente o indecente. Ella es la que tiene la verdad absoluta”. A su juicio si la periodista llegará a gobernar, lo que cree difícil, no hablaría con el alto porcentaje que votó por el SI, y que le recordó a Maduro.

Por otra parte, considera que “La Bea Sánchez está anclada en el pasado (…) Es de la poca gente que no ha evolucionado y que no ha entendido nada de lo que pasa en el país”.

Finalmente, manifestó que “más allá que se refieran a mí, se equivocó rotundamente, se mostró muy inmadura … y mostró una vena profundamente antidemocrática, eso es lo más sorprendente de todo. Lo que hizo Beatriz Sánchez es profundamente antidemocrático y ella quiere gobernar en nombre de la democracia (…) Si no se atrevió a ir al programa podría haber buscado una excusa mucho mejor”.