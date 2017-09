Finalmente Julia Fernández se refirió a los polémicos dichos de Lisandra Silva

Julia Fernández apareció en pantalla para dar su versión tras el accidente que protagonizó con Ignacio Lastra…

Después de permanecer 15 días internada en la Clínica Indisa tras el accidente protagonizado junto a Ignacio lastra, finalmente Julia Fernández enfrentó las cámaras y contó su versión respecto al trágico hecho en ‘Primer Plano’. Ocasión en que la modelo brasileña afirmó nuevamente que el joven de 27 años fue “su héroe”, y que gracias a él pudo salvarse.

Desde su casa, y través de un despacho en directo, la modelo brasileña también se refirió a los polémicos dichos de algunas de sus ex compañeras de ‘Doble Tentación’. Entre ellos los de Lisandra Silva, quien lanzó una desafortunada broma en medio de un evento. Sin embargo, y para sorpresa de los animadores, la modelo brasileña dejó de lado la polémica y sólo tuvo palabras de agradecimiento para la ex de ‘Nacho’.

“Mira, yo vengo a este programa en misión de paz. A pedir a las personas que tengan más amor. Las personas siempre te juzgan por el resultado, nunca por la intención… Entonces yo quiero hablar. Lisandra puso una foto en su Instagram para pedir por nosotros. Y es una persona pública, que mueve muchas personas. Y Lisandra lo hizo. Otras personas no lo hicieron, y ella lo hizo. Gracias a eso las personas tiraron buenas vibras. Buenas palabras para nosotros. Y de verdad que la buena vibra se siente. Entonces yo a Lisandra yo agradezco por eso. Yo doy las gracias”.

Sin embargo, a la hora de hablar de Paula Bolatti, quien afirmó que la relación que tenía con Lastra era “tóxica”, su actitud no fue igual. “En el momento que hablaste esto, yo estaba en una cama. Yo estaba orando para que todos los medicamentos hicieran efecto, para no sentir más dolor. Todo eso mientras tú hacías esos comentarios. No traigas malas vibras para nosotros. Si quieres tirar la caca tira… pero espera cuando salgamos del hospital. Espera para tirar toda la mierda a la cara. Espera que las personas se levanten de la cama de un hospital”, dijo entre lágrimas.