Presidente de Evópolis aseguró no compartir ni la forma ni el fondo de la imagen de Jaime Guzmán que subió Luis Larraín en Twitter

Francisco Undurraga le respondió la carta a Jacqueline van Rysselberhue tras las quejas de la UDI.

El candidato a diputado por el distrito 10, Luis Larraín, nuevamente causó polémica al sacarse una burlesca fotografía con la imagen de Jaime Guzmán en un mural. Inmediatamente el hecho causó la molestia de la UDI quienes le exigieron explicación a Evopolis, quienes lo llevan como candidato independiente en su cupo.

Larraín compartió en su Twitter la ilustración con el siguiente mensaje: “me encontré con esto. ¡Les juro que no lo ando buscando! ¿Qué me estará tratando de decir el destino? #LuchoXLaInclusion“.

El presidente de dicho partido, Francisco Undurraga, reprochó al candidato mediante una carta, argumentando que se reunió con Larraín diciéndole que no compartía ni la forma ni el fondo de su publicación.

“Aprovecho la oportunidad de reiterarles nuestra convicción de que sólo el trabajo unido de todos los partidos y candidatos, nos llevarán el triunfo en las próximas elecciones y al éxito en el futuro gobierno de Sebastián Piñera“, señala en la carta.