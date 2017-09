Luis Fonsi tras paso del huracán María: “Esto me rompe el corazón en tres pedazos”

Un desastre total. El fenómeno natural arrasó con el sector.

Un apenado Luis Fonsi sorprendió durante este domingo al compartir una imagen en que evidencia el avance destructor del huracán María, al comparar un lugar que fue locación de la grabación de “despacito” previo al paso del evento.

“Esto me rompe el corazón en tres pedazos. Nos vemos pronto Puerto Rico, we got your back. Nos vamos a levantar”, escribió el cantante en su cuenta en Instagram.

La imagen tuvo miles de “likes” y comentarios, en donde los seguidores del artista compartieron su pena y le dieron ánimo para superar este difícil momento. La imagen es reveladora, y así lo sienten todos los que se convirtieron en fanáticos de este verdadero hit musical.