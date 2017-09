Ídolo de Colo Colo apareció en supuesta campaña de Guiller generando molestia en el ex futbolista

Increíble la situación vivida por el ex jugador.

Marcelo Barticciotto quedó sorprendido cuando vía Twitter le informaron de la existencia de un fotografía suya en una supuesta campaña de apoyo al candidato presidencial Alejandro Guillier.

En la imagen aparece el rostro del ídolo de Colo Colo en blanco y negro con una G dibujada en el frente y el mensaje #vota 4, en alusión al número de la papeleta correspondiente a Guillier.

El ex futbolista comentó en sus redes sociales que si bien le cae muy bien el candidato, él no ha formado parte de ninguna campaña y así lo aclaró en su cuenta oficial de Twitter.

Nóooo, no es verdad, me cae muy bien Guillier, pero no hice ninguna campaña para ninguno! https://t.co/RXOLmDynaY

Es así, no hice ninguna campaña, me cae bien Guillier, pero no apoyo a ninguno, lo que tengo claro es que a uno no lo votaría ni q me paguen https://t.co/9XSRGTsJS0

— Marcelo Barticciotto (@marcelobarti) 24 de septiembre de 2017