Ricky Martin reveló el drama familiar que vive tras el paso del Huracán María

El cantante atraviesa un complicado momento.

El paso del Huracán María la semana pasada dejó devastado al país natal de Ricky Martin, Puerto Rico. El artista confesó el día de hoy el complicado momento que vive su familia.

Sucede que el hermano de Ricky Martin no se ha comunicado con él y nadie conoce cuál es su paradero, solo saben que estaba en Puerto Rico cuando el huracán pasó por la isla.

“Estoy muy preocupado porque no he podido comunicarme con mi hermano, no sabemos dónde está. Estoy seguro que no soy el único que tiene que lidiar con esta incertidumbre” señaló mediante un video en su cuenta personal de Instagram.