Así respondió Raquel Argandoña al llamado de hacer las paces de Paulina Nin

En El Cubo de Chilevisión, trató de arreglar las relaciones con la ‘La Quintrala’. Un desencuentro que se arrastra desde su llegada al extinto noticiario ’60 minutos’.

De nada le sirvió a Paulina Nin intentar arreglar las cosas con Raquel Argandoña. Es que pese a que ha pasado harta agua bajo el puente, ‘La Quintrala’ no tiene ninguna intención en hacer las paces con Paulina Nin. Un desencuentro que se remonta a la época del extinto ’60 minutos’.

En ese momentos se especuló que la llegada de Nin al noticiario fue precisamente para reemplazar a la rubia. Sin embargo, en una reciente entrevista con ‘El Cubo’ de Chilevisión, la ex de Giancarlo Petaccia aseguró que ella jamás tomó el puesto de Raquel, sino que fue María Angélica Figari.

Palabras que no fueron suficientes para la mamá de Kel, quien ante las palabras de Paulina y su ofrecimiento de una reunión para “aclarar algunas cosas del pasado”, fue implacable. “Yo jamás voy a perder mi tiempo para juntarme con esta señora. En eso soy súper consecuente en cuanto a mis ideas (…) Hay algunas cosas que ella olvida. Cuando era panelista de farándula de un programa, ella (Nin) muy suelta de cuerpo dice que mi hijo, Hernán Calderón, no es hijo de Hernán Calderón (su ex marido)”.