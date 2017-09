Tras improperio a ME-O, Paulsen continúa la polémica con un particular comentario en Twitter

En la red social, el periodista aseguró que para el candidato del PRO fue más fácil concentrar la atención en un insulto que en explicar sus relaciones con OAS…

Una tensa situación se vivió en el último capítulo de ‘Tolerancia Cero’. Esto cuando el candidato a la presidencia del PRO, Marco Enríquez-Ominami, se encontraba lanzando duras críticas contra Pablo Gómez, el fiscal que inició la investigación en su contra por haber utilizado un avión de la empresa constructora OAS.

En ese momento el aspirante a La Moneda dio a conocer una imagen donde aparece el representante del Ministerio Público junto a su esposa, quien en ese momento encontraba hospitalizada, recibiendo la visita de Sebastián Piñera. Situación ante la cual Fernando Paulsen, uno de los panelistas del programa de Chilevisión, terminó señalando su pecho y diciéndole “póntela acá hueón. Para que esté todo el rato”.

La respuesta no tardó en llegar, ya que ME-O inmediatamente lo encaró “¿Me dijiste hueón? Porque no te vi decirle hueón a Piñera”. Un encontrón que no quedó allí; ya que a través de las redes sociales, Paulsen lanzó un nuevo comentario a propósito de este tema. “Creo que para MEO, en un momento duro sobre sus relaciones con OAS, lo que valía era instalar que se dijo weón, no que efectivamente se hubiera dicho”, dijo.