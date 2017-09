Matías Walker y rechazo de créditos a candidatos: “El Gobierno ha jugado un rol muy pasivo”

El diputado precisó “que los más perjudicados no somos los actuales parlamentarios, el principal problema es para los nuevos candidatos”.

En conversación con “La Gran Mañana Interactiva”, el presidente subrogante de la Democracia Cristiana, Matías Walker, se refirió a la señal que entregó el Servicio Electoral respecto a que revisará el rechazo de créditos de BancoEstado que ha afectado a la gran mayoría de los candidatos presidenciales y parlamentarios.

Según sostuvo el diputado, “yo creo que los más perjudicados no somos los actuales parlamentarios, el principal problema es para los nuevos candidatos. Pienso en los candidatos jóvenes y que es difícil tener financiamiento y una de las vías que está contemplada en la ley es que los candidatos puedan tener un crédito contra la devolución que hace el Servel en relación al número de votos que obtenga cada candidato… (…) Es bastante controvertido porque hoy día todos los candidatos tenemos una cuenta que nos habilita el BancoEstado, una chequera electrónica, y eso también uno podría decir, es un contrato. Entonces estoy de acuerdo con lo que ha hecho Patricio Santamaría, respecto del alcance de esta prohibición”.

El parlamentario además precisó que el Gobierno también debería hacerse parte del tema, indicando que “algunos candidatos como Carolina Goic, ya han obtenidos creditos en la banca, como el Santander, pero a otros les ha constado mucho. Y por otra parte vemos que el BancoEstado le ha otorgado un crédito a Sebastián Piñera, pero sí le niega créditos a candidatos a diputados y senadores y me parece bien que el presidente del Consejo directivo del Servel, Santamaría, tome cartas en el asunto. Yo creo que el Gobierno también tiene que tener una opinión ya que finalmente es una norma que tiene que ver con la trasparencia e igualdad entre todos los candidatos”.

Walker agrega que “no hay un problema legal, y lo ha dicho el presidente de Consejo Directivo del Servel y como prueba de eso son los candidatos que han obtenidos el crédito, como es el caso de Goic y Piñera. Hay un problema de implementación de los bancos porque están ofreciendo créditos de consumo y el problema es que para el candidato eso se toma como un aporte propio y se establece en la ley hasta un 25% el límite del gasto electoral como aporte propio y entonces después no lo puede pagar contra la devolución del Servel… (…) Santamaría está consciente de esto y por eso van a sacar una resolución como Consejo Directivo del Servel, me parece bien, clarificando el alcance de esta norma legal que permite pedir crédito a los candidatos con garantía de la devolución del Servel y que no debiera tener ninguna limitante, ni si quiera con el Banco Estado”.

En cuanto al rol que ha jugado el Ejecutivo, el diputado fue enfático en precisar que “el Gobierno ha jugado un rol muy pasivo, porque finalmente esto tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia, de la transparencia. Recodaremos que se eliminaron los aportes reservados, de las empresas entonces tenemos que generar condiciones para que el financiamiento que otorga el Estado con una rendición de cuentas transparentes y que se financia con una devolución que otorga el Servel será viable, porque de lo contrario hay una ventaja para los candidatos que podemos tener más patrimonio o somos más conocidos. Pero para los candidatos que se presentan por primera vez y las mujeres que están compitiendo, para ellas es muy difícil darse a conocer”.