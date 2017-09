María José López ficha por programa deportivo en Qatar

Muchas felicidades.

Acá en Chile estamos acostumbrados a ver a María José López en los diversos medios de comunicación, haciendo noticia por sus llamativos looks en Instagram. Red social con la que se encuentra comunicada con sus seguidores locales desde Qatar, lugar donde reside hace dos años junto a su esposo, el futbolista Luis “Mago” Jiménez.

Pero allá en esos desérticos lugares la joven el tema es muy distinto, Coté López se tomó las pantallas de Alkas Sports Channel, pero no por sus look ni mucho menos por un tema farandulero, sino que por su debut como animadora en un espacio deportivo. “Feliiiiiiiiiiiiiiiz de trabajar nuevamente 😍les dejo un pedacito que me mandó @sadeqcatar thank u for the lovely video ❤️@sadeqcatar @alkasssports #nomedejanponeraudioaun ( es camarógrafa y está usando un burkha 😊”, escribió la rubia en su cuenta Instagram junto a un video de su primera aparición.

“Estaba reacia a volver a la televisión pero esta vez me gustaron los proyectos😍 así que aquí estamos de nuevo está vez siguiendo el deporte😊!!! … un poco más tapada jajajaja pero siempre la misma persona 😁😊 @alkasssports pd: gracias a todos por el cariño y apoyoooo😍❤️””, agregó la joven junto a unas fotografías de su nuevo desafío laboral.

