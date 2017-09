Lucas Mugni y la patada de Gonzalo Jara: “Quiero creer que el árbitro no la vio”

El volante de los “ruleteros” se refirió a la infracción que pudo significar la expulsión del defensor azul, pero que el juez le perdonó.

Cuestionable. Universidad de Chile y Everton de Viña del Mar terminaron empatando 2-2 en uno de los partidos más atractivos de la fecha 7 del Transición en el Estadio Nacional, luego de que los azules partieron ganado el compromiso por 2-0.

Sin emabrgo, antes de que llegaran los goles al coloso de Ñuñoa, Gonzalo Jara se vio envuelto en la gran polémica del fin de semana, tras no ser expulsado por Jorge Osorio esto cuando el defensor le propinó un duro “planchazo” a Lucas Mugni, volante de Everton.

El juez del partido le perdonó la vida al defensor azul, lo que desató las críticas del plantel “reletero” pues el trámite del partido pudo cambiar cuando recién corrían 15 minutos: “al igual que nosotros, también se pueden equivocar. Ellos (la U) cometían muchas faltas y no se las cobraban. Los árbitros tratan de hacer su trabajo, y está claro que se pueden equivocar“, comentó el volante.

“¿La patada de Jara? Fue muy dura, pero quiero creer que el árbitro no la vio. No me ofreció disculpas después porque no me lo topé. Pienso que es un jugador que siempre juega al límite. Pienso que no lo hizo con mala intención“, agregó Mugni respecto al actuar del bicampeón de América.