El complejo momento que vive pareja en Puerto Rico tras paso del Huracán María

El domingo podrían regresar.

Un verdadero drama está viviendo una pareja de chilenos tras sus vacaciones, ya que quedaron atrapados en Puerto Rico tras el paso del Huracán María. Ronald Opazo y Nicole Inostroza, debían volver a Chile el pasado miércoles, pero justo el día antes se vivió la emergencia por lo que siguen en ese país.

Opazo manifestó a 24Horas que “Copa Airlines no se ha pronunciado con respecto a nosotros, no nos ha ayudado en absolutamente nada con los gastos. Estamos desesperados, no tenemos que hacer, estamos viviendo casi de la limosna”.

La Aerolínea le ha dado tres fechas posibles de retorno, la última de estas se encuentra programada para el 1 de octubre, pero la pareja ya no tiene dinero y este domingo tuvieron que desalojar el hotel en que se encontraban.

Nicole Inostroza comentó que dentro de las dificultades que tienes es que hay algunos albergues que se encuentran en zonas a las que es difícil acceder, puesto que ellos en a dos cuadras del lugar que están hay inundaciones.

Según sus familiares el Gobierno estaría al tanto de la situación, pero nadie del Consulado se ha contactado con ellos.