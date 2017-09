El cruce de palabras entre José Antonio Kast y Hernán Larraín en Twitter

El aspirante a La Moneda fue militante del gremialismo.

El diputado y candidato presidencial independiente, José Antonio Kast, no quedó indiferente a un tuit del senador de la UDI, Hernán Larraín, donde lo acusó de querer dividir entre el SI y el NO, y le respondió a través de la misma red social, Twitter.

Larraín indicó “hay candidatos que quieren el pasado y dividirnos en SI-NO, JAK/BS/AG: Van perdiendo. Otro piensa en la unidad y el futuro, SP: va ganando”.

Ante lo que Kast afirmó “Estimado @HernanLarrainF lamento mucho verte así. No es necesario humillarse tanto para que se fijen en ti y olviden tus críticas a SP”. Pero el senador no se quedó callado y replicó “Estimado @joseantoniokast creo que por buscar el voto militar has puesto el pasado como eje de campaña. Nada ofreces de futuro ni de unidad”.

Cabe mencionar, que el candidato presidencial independiente hace un tiempo renunció a la UDI, partido en el que militó por varios años, para reunir firmas y convertirse en una opción a La Moneda e incluso anunció que durante este tiempo de campaña y como no puede asistir siempre al Congreso donará su dieta parlamentaria a distintas fundaciones.

