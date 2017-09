El tuit de MEO tras incómodo momento en Tolerancia Cero

Recibió distintas respuestas.

En incómodo momento se vivió en Tolerancia Cero luego que uno de los panelistas, Fernando Paulsen, tratará de “hueón” al candidato presidencial y líder del PRO, Marco Enríquez-Ominami, y éste se molestara aludiendo a que a Sebastián Piñera no lo tratan con esas mismas palabras por lo que exigió más respeto.

“Perdón, ¿me dijiste huevón? Me dijiste huevón, porque no te vi decirle huevón a Piñera. Esto me interesa, esto es interesante”, sostuvo MEO a Paulsen, quien había utilizado el chilenismo para decirle al aspirante a La Moneda que se colocara una imagen en el pecho.

Pero al parecer la situación no le agradó a Marco Enríquez- Ominami, quien este lunes a través de su cuenta de Twitter envío un especial saludo mañanero. “¡Buenos días a tod@s los hueones de Chile! Así es como los periodistas de los poderosos quieren tratarnos. #TodosSomosHueones”, indicó.

Su comentario generó una serie de reacciones en la red social. “Bien Marco, aquí no hay prensa independiente. A denunciar nomas #YoMarco6”, “wn llorón !!! hiciste un irma en un vaso de agua”, “Quieren anestesiarnos como lo hace Piñera! Bien Marco, el único que enfrenta a los poderosos!”, fueron algunas de las respuestas que recibió.

¡Buenos días a tod@s los hueones de Chile! Así es como los periodistas de los poderosos quieren tratarnos. #TodosSomosHueones pic.twitter.com/X0GurAJsjl — Marco Enríquez-O (@marcoporchile) September 25, 2017

