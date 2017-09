[VIDEO] La pregunta de Mónica Rincón a MEO sobre viaje a las Termas de Chillán

El hecho ocurrió hace cuatro años.

Complejos momentos se vivieron en el último capítulo de Tolerancia Cero entre el candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, y los panelistas principalmente por la investigación que se sigue en su contra por el uso del jet privado de una empresa brasileña en una campaña anterior.

La periodista, Mónica Rincón, le preguntó al líder del PRO: “Con personas con quien usted comparte un viaje así, y con uno de los cuales se devuelve en el mismo avión de Brasil, ¿usted me va a decir que no sabía que ellos habían facilitado este avión, según lo que ellos han declarado?”.

Enríquez-Ominami se limitó a decir “así es (…) No arrende yo los aviones, ni hoy arrende la sede del PRO donde estoy trabajando. No veo eso porque la ley así lo exige”. Además, explicó que fue junto a su familia a esquiar y aseguró que ellos llegaron allá, y no fueron juntos como lo planteaba la panelista.

Cuando Rincón señala “Ustedes llegaron juntos a la Octava Región en ese avión… eso dice la bitácora de vuelo”, el aspirante a La Moneda indica “Ah, puede ser, no lo recuerdo para ser honesto, hace cuatro años (…) No hay ningún hecho de corrupción en eso”.

Finalmente, el candidato acusó a la panelista de estar contando solamente una parte de las declaraciones.