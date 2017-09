[VIDEO] Eduardo Artés sostuvo que José Antonio Kast es descerebrado y Sebastián Piñera un pillo

Además, relató lo que más le llamó la atención en su visita a Corea del Norte.

A menos de dos meses de las elecciones presidenciales los ocho aspirantes al sillón presidencial ya están desplegados por el territorio nacional, con el objetivo de dar a conocer sus ideas y así conseguir el respaldo de los votantes. Uno de ellos es Eduardo Artés, del partido Unión Patriótica de Chile (UPA), quien entregó algunas de sus propuestas, de sus preferencias musicales y de lo que más le llama la atención de Corea del Norte en calidad de turista.

Artés en conversación con El Periscopio comentó que se define como un simple ciudadano, profesor de enseñanza básica “que tiene las contradicciones, los sueños y las aspiraciones que tenemos la mayoría de la gente, que soñamos con una sociedad más justa, centrada en la gente, en los trabajadores y no en el dinero”.

En materia de salud sostuvo que una de sus primeras medidas en caso de llegar a La Moneda sería decretar emergencia nacional para que de esta manera los recintos privados puedan abrir sus puertas y atender a toda la población, de esta forma asegura se terminaría con las listas de espera. Aunque indicó que eso sería una medida inmediata “pero si no resolvemos el problema de fondo de un nuevo sistema público de salud van a volver a aparecer las listas de espera”.

El aspirante a La Moneda indicó que esta por un sistema único y público de educación. “No puede existir educación privada y esto inclusive como punto de partida para igualdad de oportunidad”, afirmó.

A su vez considera que las Isapres al igual que las AFPs deberían terminar, porque a su juicio que parte de la atención del sistema privado no está siendo mejor que FONASA.

Competidores

Consultado sobre quién es su principal competidor manifestó que todos los son porque forman parte de lo mismo “unos liberales disfrazados de progresistas como MEO, Navarro, Beatriz y otros abiertamente neoliberales como Guillier, Piñera, Kast, ya que Kast es un descerebrado, es algo que no tiene posibilidad alguna de tomarse en cuenta en forma seria”.

Sobre cuáles son las ideas de Kast que no pueden tomarse de manera sería indicó que “yo creo que todas porque plantear barbaridades tan graves como militarizar los territorios mapuche, estamos hablando de una figura que trae de recuerdo la pacificación de La Araucanía con los militares donde murieron cientos y miles de mapuche”.

En cuanto a Piñera manifestó que se trata de “un pillo con poca inteligencia (…) Es un hombre que solamente le interesa la ganancia, es un buen comerciante, un hombre con olfato para hacer pillerías y llenarse los bolsillos”.

COREA DEL NORTE

Artés ha estado en Corea del Norte y lo que más destaca en su calidad de turista que “tú no ves ningún cartel de propaganda de carácter comercial, eso es una cosa que impacta de entrada (…) Lo otro es que no ves ni un graffiti y tampoco un papel votado. La gente cuida todo el entorno porque lo siente propio, al sentir propio los parques todo, tú no ensucias”.

Finalmente, agregó que “yo cometí el error de ir caminando y paso y piso una parte que había césped, entonces un coreano que iba pasando me tomó del brazo, él no sabía español yo tampoco coreano, y me sacó y me colocó en la vereda. Ellos cuidan en forma casi religiosa lo que es el bien común”.