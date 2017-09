[VIDEO] El duro análisis de Villegas por comuneros en huelga de hambre

Además, tuvo palabras para Felipe Berríos.

Más de 100 días llevan cuatro comuneros mapuche en huelga de hambre, quienes se encuentran acusados por el caso de incendio a una iglesia evangélica en Padre Las Casas. Distintas organizaciones han manifestado su preocupación por el estado de salud, pero el conductor de Las Cosas por Su Nombre, Fernando Villegas, aseguró que porque apliquen esta medida de presión no se convierten en “blancas palomas”.

“Por favor, esto llega a darme vergüenza recordar algo que es tan simple porque esto es como recordarle a todos la tabla del 2, pero es un asunto que se suele olvidar cosa que con la tabla del 2 no ocurre y es que una huelga de hambre no convierte a un delincuente en una blanca paloma”, comenzó manifestado Villegas.

Asegurando que “Estas personas están imputadas por crímenes, y crímenes serios. Estamos hablando de crímenes terroristas (…) o acto de gran violencia que son delitos de gran violencia como son los ataques incendiarios a cientos de camiones, casas, pastizales, ataques a personas, han muerto personas”.

A juicio de Villegas “Eso no se borra cuando uno bautiza a un niño, y el bautizo se supone que borra los pecados originales, no se borran los pecados por el hecho que una persona decida no comer. No se convierte el victimario en víctima por el hecho que está haciendo huelga de hambre, lamentablemente y esto lo hemos visto miles de veces (…) apenas estas personas que son los más energúmenos políticos capaces de los más brutales actos de violencia, planeados en la oscuridad de sus madrigueras, en emboscadas cobardes”.

Por otra parte, manifestó que “entonces de la noche a la mañana se convierten en santones, algo así como Mahatma Gandhi y corren algunos sacerdotes, y creo que Felipe Berrios muy mal criterio en estas materias y hacer el numerito de las personas buenas que van a acoger el espíritu de los que están sufriendo y llegan por supuesto los necios de distintas agrupaciones a poner los ojos blancos y exigir la libertad de los presos políticos, aquí no hay presos políticos hay delincuentes”.

Finalmente, enfatizó que no se debe olvidar que estas personas cometieron actos delictuales, “y eso es todo el punto”.