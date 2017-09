Centro Sismológico Nacional desmiente el anuncio de un gran sismo para la zona central

Hace un par de días comenzó a ser compartido a través de WhatsApp un audio que anunciaba un gran sismo magnitud 10 Richter para Chile lo que provocaría gran destrucción en la zona central del país.

Ante la publicación el CSM desmiente que lo anunciado en dicho audio sea verdadero y que la actividad sísmica no ha decaído en el país tras los terremotos de México ocurridos recientemente.

Por último el CSM hace un llamado a no prestar atención a fuentes no oficiales y a no seguir difundiendo información sin sustento que causa alarma en la población.