¿Cuándo juega Chile? Conoce el calendario del Grupo F del Mundial de Fútbol Sub 17

El Certamen se disputa 6 y el 28 de octubre próximo y Chile debuta el domingo 8 de Octubre ante Inglaterra.

Este Viernes la Rojita viajará a India para disputar el mundial Sub 17, donde es parte del grupo F, junto a Inglaterra, Irak y México.

La Selección de Caputto debutará el domingo 8 de octubre ante el cuadro inglés, mientras que el miércoles 11 enfrentará a Irak y cerrará su participación la fase de grupos sábado 14, junto a México.

Mira a continuación todas las fechas del grupo F del Mundial de Fútbol Sub 17

8 de octubre: Chile vs. Inglaterra, 08:30 horas. Estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (Calcuta).

8 de octubre: Irak vs. México, 11:30 horas. Estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (Calcuta).

11 de octubre: Inglaterra vs. México, 08:30 horas. Estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (Calcuta).

11 de octubre: Irak vs. Chile, 11:30 horas. Estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (Calcuta).

14 de octubre: México vs. Chile, 11:30 horas. Estadio Atlético Indira Gandhi (Guwahati).

14 de octubre: Inglaterra vs. Irak, 11:30 horas. Estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (Calcuta).