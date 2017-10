Referéndum en Cataluña: votaciones se realizan en un ambiente de tensión

Se han reportado decenas de heridos y detenidos.

Este domingo se realiza el referéndum independentista en Cataluña, el cual busca saber si los catalanes quieren seguir siendo parte de España o no. Esta votación, de carácter ilegal, fue convocado por el gobierno regional de Carles Puigdemont y fue suspendido por el Tribunal Constitucional.

En un ambiente de gran tensión, se han visto enfrentamientos entre la policía y los asistentes a las votaciones.

Desde el Ministerio del Interior de España informaron a través de Twitter que algunos encapuchados habían atacado a personal de la policía.

Por su parte, a través de las redes sociales, personas han dado a conocer la violencia con la que la policía ha actuado, quienes han intentado evitar que este referéndum se lleve a cabo.

Police in Spain so scared of independence they're resorting to violence. This is not okay in a democracy, appalling scenes #Catalunya pic.twitter.com/8NUVDewuca

— Lizzie Doherty (@senatordoherty) October 1, 2017