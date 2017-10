Instagram añade encuestas a sus historias

La empresa lo anunció a través de Twitter.

Las historias de Instagram son fotos o videos que duran 24 horas en la red social, y luego desaparecen. Con el tiempo, han ido agregando cosas como stickers y filtros para volverlos más entretenidos.

Y desde este martes, buscando aumentar la participación de los usuarios, las historias tienen una nueva función: las encuestas.

De esta manera, el usuario podrá poner dos opciones para que sus seguidores elijan. Al igual que con las historias normales, donde el usuario puede saber quién a visto sus fotos, en este caso la persona podrá saber qué seguidor eligió qué opción.

Introducing an interactive poll sticker in Instagram Stories. What will you ask your friends? https://t.co/XvkDD0l9aH pic.twitter.com/5Tbg5ozKP7

— Instagram (@instagram) October 3, 2017