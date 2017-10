Marilyn Manson hospitalizado tras accidente en pleno concierto

Su mánager ya anunció la cancelación de su gira a raíz del accidente.

El cantante estadounidense quedó hospitalizado luego de que un decorado de su escenografía cayera sobre él en pleno concierto en Nueva York.

El artista estaba interpretando su versión de Sweet Dreams (are made of this), elevando una especie de antorcha, cuando se dirigió a una parte del decorado, donde dos pistolas se apoyaban la una en la otra. Al imitar escalar el andamio que las sostenía, éste cayó sobre él, aplastándolo.

La banda tomó unos segundos en darse cuenta del accidente y sólo se dieron cuenta con los gritos de los asistentes. En ese momento las luces se apagaron y el cantante fue evacuado de la sala en camilla. Luego fue trasladado al hospital.

Tyler Bates, su productor y guitarrista, comunicó en su Instagram: “El tour Heaven Upside Down de Marilyn Manson está en pausa por un minuto. Vamos camino a casa. Manson volverá a estar pronto en acción“.