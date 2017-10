Fiscalía aplicará Ley Antiterrorista en Caso Iglesias a pesar de estrategia del Gobierno

De acuerdo al Ministerio Público, no tienen obligación de respetar el acuerdo del Ejecutivo con los comuneros mapuches.

Esta mañana, el Fiscal Nacional Jorge Abott comunicó que no seguirán la estrategia del ejecutivo en el marco del Caso Iglesias y que la entidad sí aplicará la Ley Antiterrorista en la querella por la quema de templos evangélicos, ya que el Ministerio Público no tiene la obligación de respetar los acuerdos que generó La Moneda con las familias de los cuatro comuneros mapuches imputados.

Durante una entrevista con la edición AM de Teletrece, el jefe del Ministerio Público defendió su decisión y afirmó que el actuar de los comuneros se enmarca en los artículos 1 y 21 de la Ley Antiterrorista, por lo que la tarea de la entidad que preside es aplicar la ley.

Respecto al anuncio del gobierno, el Fiscal Nacional aclaró que “lo que hagan otros intervinientes no resulta vinculatorio para el Ministerio Público” y agregó que la Ley Antiterrorista es una legislación vigente en nuestro país, por lo tanto es obligación aplicarla, mientras que sostuvo que si las personas no quieren que se les acuse, no deben incurrir en las conductas que especifica la normativa.