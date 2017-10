Presidenta Bachelet: “Hemos hecho mucho más que Piñera”

A cinco meses de terminar su segundo mandato, la Presidenta Michelle Bachelet repasó los principales hitos de su Gobierno y aseguró que su administración ha hecho mucho más que la de Sebastián Piñera.

En entrevista con La Tercera, la mandataria declaró estar satisfecha con su gestión, destacando la aprobación de la gratuidad en la educación, el cambio en el binominal, la despenalización del aborto en tres causales y el envío al Congreso del proyecto de matrimonio igualitario, los que calificó como “avances sociales”.

Bachelet también se refirió a las críticas de la derecha, señalando que “en mi última cuenta pública, como la oposición dice que este es el peor gobierno de la historia, yo mostré cuánto más hemos hecho que el gobierno del Presidente Piñera, porque hemos hecho mucho más en cada una de las áreas”.

Al ser consultada sobre un eventual gobierno de Sebastián Piñera, Bachelet dijo esperar que el gobierno que venga entienda que la gente ha avanzado en derechos y que no deberían restringirse. “Si hay derechos que han sido garantizados por ley, solamente otra ley puede modificarlos. Y si bien no sé quién va a ser Presidente, lo que tengo claro es que no creo que la derecha tenga mayoría en el Parlamento. Por lo tanto, no creo que cualquier Presidente que llegue pueda borrar de un plumazo lo que hemos hecho”, añadió.

Respecto a Mahmud Aleuy y la situación generada luego que el Gobierno decidiera retirar la Ley Antiterrorista a los comuneros mapuche en huelga de hambre, la Presidenta explicó que el Subsecretario del Interior sí sabía de la decisión, y que “me dijo a mí personalmente ‘yo creo que usted hizo lo correcto desde el punto de vista humanitario’”. Además, agregó que él no le presentó la carta de renuncia y que ella espera que vuelva.