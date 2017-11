Bachelet y gratuidad de Piñera: "¿Habrá nerviosismo electoral?"

La Jefa de Estado consideró que el abanderado de Chile Vamos “se dio una vuelta importante”.

Luego de la acusación que impusieron en Contraloría los diputados Jaime Bellolio, Felipe Ward y Marcela Sabat en contra de la vocera de Gobierno, por “ingresar a la política electoral”, debido a sus opiniones sobre la gratuidad en educación que propuso Sebastián Piñera, la Presidenta Michelle Bachelet también se refirió a la propuesta del ex Mandatario.

“Yo no soy la que tiene que dar explicaciones de por qué el candidato cambia, da un giro. Él tendrá que explicar por qué cambió de opinión, nosotros siempre hemos pensado que la educación es un derecho“, comentó

Bachelet consideró que el candidato de la centro derecha cambió totalmente su opinión con respecto a la gratuidad. “Las personas que se dan una vuelta importante tendrán que explicar las razones de cómo ahora llegaron al convencimiento que esto era importante”.

Otro tema que fue abordado por la Presidenta, fue la acusación que interpusieron los diputados de Chile Vamos. “Me parece muy desconcertante que se trate de acallar al Gobierno de mostrar las mejoras que hemos tenido y me refiero a la acusación de intervencionismo electoral que se ha estado haciendo, primero a esta Presidenta cuando jamás, a diferencia de otros en el pasado, he mencionado nombre de algún candidato por el cual votar, entonces uno se pregunta ¿habrá nerviosismo electoral?”, concluyó.