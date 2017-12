Villegas por relación de Guillier con FA: "Para un Sector de la NM no son un referente, son un grupo muy entusiasta, pero inexpertos"

“No sé cuál identidad puede tener el Frente Amplio, son 14 o 15 movimientos, es tan amplio que hay una dispersión que ya se está manifestando. Mayol, por ejemplo ya está teniendo consideraciones bastante críticas sobre las decisiones de éste”

“¿Cómo se va a gobernar en un eventual Gobierno de Guillier? No tengo la menor idea, no hay mayoría en el Congreso, no tienen unidad de pensamiento y, en el caso del Frente Amplio, no hay una especificidad logística”