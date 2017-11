Arturo Salah sobre financiamiento de viajes: "No voy a permitir que se dude de mi honorabilidad ni de mi honestidad"

El timonel de la ANFP tiene claro que debe pagar todos los gastos personales.

Arturo Salah salió a defenderse sobre las acusaciones en su contra de haber financiado viajes familiares con dineros de la ANFP. “Me siento frente a ustedes muy tranquilo. Todo lo actuado por mi parte y mi directorio ha sido con completa honestidad. Tengo valores, principios. Me avalan los casi 50 años de trayectoria”.

“Acepto todas las críticas. Se me puede decir que soy un mal entrenador, que he jugado a la defensiva, que soy parco, pero no voy a permitir que se dude de mi honorabilidad ni de mi honestidad“, manifestó.

El máximo dirigente del fútbol chileno, admitió que toda esta situación le ha generado un desgaste. “El ambiente que se ha generado estos últimos días puede confundir y generar un ambiente que afecta a mí y a mi familia. Y tengo el deber de defenderla a brazo partido”, agregando que “es absolutamente claro que tengo que pagar todos lo gastos personales. Así ha sido y seguirá siendo”.